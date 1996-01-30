Кухто Вадим Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухто Вадим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1996

Отец: не указан

Мать: Кухто Лариса Николаевна

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