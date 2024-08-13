Корноухова (Коблякова) Александра Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти24.03.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Бракосочетание
10.11.1863
Рождение ребёнка
06.11.1864
Сын: Корноухов Михаил Прокопьевич
Отец ребёнка: Корноухов Прокопий Никитич
Рождение ребёнка
06.09.1866
Сын: Корноухов Никита Прокопьевич
Отец ребёнка: Корноухов Прокопий Никитич
Рождение ребёнка
20.07.1875
Дочь: (Корноухова) Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Корноухов Прокопий Никитич
Рождение ребёнка
06.11.1880
Дочь: Андреева (Корноухова) Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Корноухов Прокопий Никитич
Рождение ребёнка
06.10.1882
Сын: Корноухов Петр Прокопьевич
Отец ребёнка: Корноухов Прокопий Никитич
Рождение ребёнка
11.11.1884
Сын: Корноухов Михаил Прокопьевич
Отец ребёнка: Корноухов Прокопий Никитич
Рождение ребёнка
17.09.1887
Дочь: Корвякова (Корноухова) Любовь Прокопьевна
Отец ребёнка: Корноухов Прокопий Никитич
Смерть
24.03.1900
Похороны
25.03.1900