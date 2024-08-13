Корноухова (Коблякова) Александра Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корноухова (Коблякова) Александра Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

24.03.1900

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Кобляков Игнат Макарович

Мать: Коблякова (Коблякова) Стефанида Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Бракосочетание
10.11.1863

Муж: Корноухов Прокопий Никитич

Рождение ребёнка
06.11.1864

Сын: Корноухов Михаил Прокопьевич

Отец ребёнка: Корноухов Прокопий Никитич

Рождение ребёнка
06.09.1866

Сын: Корноухов Никита Прокопьевич

Отец ребёнка: Корноухов Прокопий Никитич

Рождение ребёнка
20.07.1875

Дочь: (Корноухова) Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Корноухов Прокопий Никитич

Рождение ребёнка
06.11.1880

Дочь: Андреева (Корноухова) Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Корноухов Прокопий Никитич

Рождение ребёнка
06.10.1882

Сын: Корноухов Петр Прокопьевич

Отец ребёнка: Корноухов Прокопий Никитич

Рождение ребёнка
11.11.1884

Сын: Корноухов Михаил Прокопьевич

Отец ребёнка: Корноухов Прокопий Никитич

Рождение ребёнка
17.09.1887

Дочь: Корвякова (Корноухова) Любовь Прокопьевна

Отец ребёнка: Корноухов Прокопий Никитич

Смерть
24.03.1900
Похороны
25.03.1900

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