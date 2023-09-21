(Давытева) Суфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Давытева) Суфия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1887 г.р.

Дети

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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давытев Шакирзян

Мать: Давытева Шэрпижамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хэмбэл

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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