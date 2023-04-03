Касьянов Тихон Яковлевич
Место рождения
Дата рождения12.06.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1893
Рождение ребёнка
22.12.1900
Мать ребёнка: Касьянова (Говорухина) Вера Харитоновна
Рождение ребёнка
22.02.1903
Сын: Касьянов Алексей Тихонович
Мать ребёнка: Касьянова (Говорухина) Вера Харитоновна
Рождение ребёнка
17.01.1908
Сын: Касьянов Антон (Антоний) Тихонович
Мать ребёнка: Касьянова (Говорухина) Вера Харитоновна
Рождение ребёнка
09.05.1910
Дочь: Касьянова Гликерия Тихоновна
Мать ребёнка: Касьянова (Говорухина) Вера Харитоновна
Рождение ребёнка
16.10.1912
Дочь: Касьянова Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Касьянова (Говорухина) Вера Харитоновна
Рождение ребёнка
07.03.1915
Сын: Касьянов Григорий Тихонович
Мать ребёнка: Касьянова (Говорухина) Вера Харитоновна
Смерть
Неизвестно