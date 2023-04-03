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Касьянов Тихон Яковлевич

Место рождения

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

12.06.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
01.11.1893

Жена: Касьянова (Говорухина) Вера Харитоновна

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.12.1900

Сын: Касьянов Тихон Тихонович

Мать ребёнка: Касьянова (Говорухина) Вера Харитоновна

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.02.1903

Сын: Касьянов Алексей Тихонович

Мать ребёнка: Касьянова (Говорухина) Вера Харитоновна

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.01.1908

Сын: Касьянов Антон (Антоний) Тихонович

Мать ребёнка: Касьянова (Говорухина) Вера Харитоновна

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.05.1910

Дочь: Касьянова Гликерия Тихоновна

Мать ребёнка: Касьянова (Говорухина) Вера Харитоновна

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1912

Дочь: Касьянова Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Касьянова (Говорухина) Вера Харитоновна

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.03.1915

Сын: Касьянов Григорий Тихонович

Мать ребёнка: Касьянова (Говорухина) Вера Харитоновна

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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