Боголюбский Борис Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1944
Дата смерти25.12.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.12.1972
Сын: Боголюбский Роман Борисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.12.2012