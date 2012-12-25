Боголюбский Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боголюбский Борис Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1944

Дата смерти

25.12.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.12.1972

Сын: Боголюбский Роман Борисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.12.2012

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