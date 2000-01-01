Калугина Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугина Валентина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Калугин Алексей Иванович

Мать: не указана

Смерть
2021
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