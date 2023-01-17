Дикарёва (Ведерникова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиПосле 1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Дикарёв Тимофей Тихонович
с. Клюквенка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Дикарёв Тимофей Тихонович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Дикарёв Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Дикарёв Тимофей Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Акулина Тимофеевна
Отец ребёнка: Дикарёв Тимофей Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1968
Похоронена пос. Пугачи г. Оренбург