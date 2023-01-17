Дикарёва (Ведерникова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дикарёва (Ведерникова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

После 1968

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Дикарёв Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Дикарёв Тимофей Тихонович

с. Клюквенка Тюльганского района (стар. Троицкого района)
Рождение ребёнка
1907

Сын: Дикарёв Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Дикарёв Тимофей Тихонович

Разномойка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Дикарёв Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Дикарёв Тимофей Тихонович

Разномойка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Акулина Тимофеевна

Отец ребёнка: Дикарёв Тимофей Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дикарёв Тимофей Тихонович

Смерть
После 1968
Разномойка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Похоронена пос. Пугачи г. Оренбург
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