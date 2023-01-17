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Колпащиков Михаил Ануфриевич

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Место рождения

Шургановская, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

12.10.1899

Дата смерти

13.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1899

Отец: Колпащиков Ануфрий Александрович

Мать: Колпащикова Ольга Алексеевна

Шургановская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1923

Дочь: Чешуина Ефросинья Михайловна

Мать ребёнка: Колпащикова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
20.05.1930

Сын: Колпащиков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Колпащикова Ирина Васильевна

Шургановская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колпащиков Петр Михайлович

Мать ребёнка: Колпащикова Ирина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпащикова Ирина Васильевна

Смерть
13.09.1942
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