Колпащиков Михаил Ануфриевич
Место рождения
Дата рождения12.10.1899
Дата смерти13.09.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1899
Рождение ребёнка
06.10.1923
Дочь: Чешуина Ефросинья Михайловна
Мать ребёнка: Колпащикова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
20.05.1930
Сын: Колпащиков Иван Михайлович
Мать ребёнка: Колпащикова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колпащиков Петр Михайлович
Мать ребёнка: Колпащикова Ирина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.1942