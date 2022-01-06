Ахметшин Ильнур Ильдусович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметшин Ильнур Ильдусович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1976

Дата смерти

06.01.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.09.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.01.2022

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