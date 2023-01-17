Пастушенко (Накоренко) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастушенко (Накоренко) Анна Григорьевна

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Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

15.11.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1908 ст.

Отец: Накоренко Григорий Андрианович

Мать: Накоренко Евдокия Дементьевна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.12.1929

Дочь: Хромых Валентина Степановна

Отец ребёнка: Пастушенко Степан Антонович

Рождение ребёнка
15.07.1931

Сын: Пастушенко Николай Степанович

Отец ребёнка: Пастушенко Степан Антонович

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Пастушенко Юрий Степанович

Отец ребёнка: Пастушенко Степан Антонович

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.09.1941

Сын: Пастушенко Владимир Степанович

Отец ребёнка: Пастушенко Степан Антонович

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пастушенко Степан Антонович

Смерть
Неизвестно
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