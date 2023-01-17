Пастушенко (Накоренко) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения15.11.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1908 ст.
Рождение ребёнка
30.12.1929
Дочь: Хромых Валентина Степановна
Отец ребёнка: Пастушенко Степан Антонович
Рождение ребёнка
15.07.1931
Сын: Пастушенко Николай Степанович
Отец ребёнка: Пастушенко Степан Антонович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Пастушенко Юрий Степанович
Отец ребёнка: Пастушенко Степан Антонович
Рождение ребёнка
13.09.1941
Сын: Пастушенко Владимир Степанович
Отец ребёнка: Пастушенко Степан Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно