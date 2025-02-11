Степан Матвеев 1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Степан Матвеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1838, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Матвей Иванов1806 г.р.
Супруги
Агафья Иванова1833 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Матвей Иванов

Мать: ?

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Иванова

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

35

Смерть
Неизвестно

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