Степан Матвеев
мужской, родился 1838, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецМатвей Иванов1806 г.р.
Супруги
Агафья Иванова1833 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Матвей Иванов
Мать: ?
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Иванова
Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно