Полонская Улианна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Кочурская (Полонская) Анастасия Феодоровна
Отец ребёнка: Полонский Феодор Васильевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Полонский Павел Феодорович
Отец ребёнка: Полонский Феодор Васильевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Полонская Мария Феодоровна
Отец ребёнка: Полонский Феодор Васильевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Беда (Полонская) Евфросиния Феодоровна
Отец ребёнка: Полонский Феодор Васильевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Полонская Устина Феодоровна
Отец ребёнка: Полонский Феодор Васильевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Полонский Андрей Феодорович
Отец ребёнка: Полонский Феодор Васильевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Полонская Васса Феодоровна
Отец ребёнка: Полонский Феодор Васильевич
Место жительства
1841
Гуровцы, Вінницька область
"Киев, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя Записи," снимки, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-TQ9J-7 : 19 июня 2024 г.), снимок 214 из 837; Православ... Показать все
Смерть
Неизвестно