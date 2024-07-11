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Полонская Улианна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Кочурская (Полонская) Анастасия Феодоровна

Отец ребёнка: Полонский Феодор Васильевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Полонский Павел Феодорович

Отец ребёнка: Полонский Феодор Васильевич

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Полонская Мария Феодоровна

Отец ребёнка: Полонский Феодор Васильевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Беда (Полонская) Евфросиния Феодоровна

Отец ребёнка: Полонский Феодор Васильевич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Полонская Устина Феодоровна

Отец ребёнка: Полонский Феодор Васильевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Полонский Андрей Феодорович

Отец ребёнка: Полонский Феодор Васильевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Полонская Васса Феодоровна

Отец ребёнка: Полонский Феодор Васильевич

Место жительства
1841
Гуровцы, Вінницька область
"Киев, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя Записи," снимки, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-TQ9J-7 : 19 июня 2024 г.), снимок 214 из 837; Православ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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