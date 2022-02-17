Морщак Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1934
Дата смерти17.02.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.05.1959
Дочь: Лавриненко Ольга Борисовна
Мать ребёнка: Морщак Лидия Митрофановна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.04.1962
Дочь: Лопатина Ирина Борисовна
Мать ребёнка: Морщак Лидия Митрофановна
Смерть
17.02.2022