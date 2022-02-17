Морщак Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морщак Борис Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1934

Дата смерти

17.02.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1959

Дочь: Лавриненко Ольга Борисовна

Мать ребёнка: Морщак Лидия Митрофановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.04.1962

Дочь: Лопатина Ирина Борисовна

Мать ребёнка: Морщак Лидия Митрофановна

Смерть
17.02.2022
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