(Шувалова) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шувалова) Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Педанов Григорий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Педанов Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Педанова) Алла Григорьевна

Отец ребёнка: Педанов Григорий Григорьевич

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Педанова) Виктория Григорьевна

Отец ребёнка: Педанов Григорий Григорьевич

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1931

Сын: Педанов-Шувалов Вадим Григорьевич

Отец ребёнка: Педанов Григорий Григорьевич

Киев, Украинская ССР
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Рак

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