(Шувалова) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Педанова) Алла Григорьевна
Отец ребёнка: Педанов Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Педанова) Виктория Григорьевна
Отец ребёнка: Педанов Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1931
Сын: Педанов-Шувалов Вадим Григорьевич
Отец ребёнка: Педанов Григорий Григорьевич
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Рак