Решетов Евгений Петрович
Место рожденияРоссия, Вологодская область, Шуйский район, деревня Новое
Дата рождения1887
Дата смерти04.02.1942
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Решетов Пётр Михеевич
Мать: не указана
Россия, Вологодская область, Шуйский район, деревня Новое
Решетов Евгений Петрович родился в 1887 году в деревне Новое Шуйского района Вологодской области. Отец - Решетов Пётр Михеевич. От первого брака у Петра Михеевича были дети: Евгений, Александр, Иван, ... Показать все
Рождение ребёнка
22.05.1913
Дочь: Захарченко Клавдия Евгеньевна
Мать ребёнка: Решетова Александра Сергеевна
Россия, Вологодская области, Шуйский район, деревня Новое
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Решетова Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Решетов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Решетова Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хвостенко Юлия Евгеньевна
Мать ребёнка: Решетова Александра Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.02.1942
Россия, город Ленинград
Умер в блокадном Ленинграде, похоронен в братской могиле на Волковском кладбище.