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Решетов Евгений Петрович

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Место рождения

Россия, Вологодская область, Шуйский район, деревня Новое

Дата рождения

1887

Дата смерти

04.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Решетов Пётр Михеевич

Мать: не указана

Россия, Вологодская область, Шуйский район, деревня Новое
Решетов Евгений Петрович родился в 1887 году в деревне Новое Шуйского района Вологодской области. Отец - Решетов Пётр Михеевич. От первого брака у Петра Михеевича были дети: Евгений, Александр, Иван, ... Показать все
Рождение ребёнка
22.05.1913

Дочь: Захарченко Клавдия Евгеньевна

Мать ребёнка: Решетова Александра Сергеевна

Россия, Вологодская области, Шуйский район, деревня Новое
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Решетов Павел Евгеньевич

Мать ребёнка: Решетова Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Решетов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Решетова Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хвостенко Юлия Евгеньевна

Мать ребёнка: Решетова Александра Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решетова Александра Сергеевна

Смерть
04.02.1942
Россия, город Ленинград
Умер в блокадном Ленинграде, похоронен в братской могиле на Волковском кладбище.
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