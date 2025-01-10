Коржова (Копылова) Елена Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Коржова (Копылова) Елена

Автор
ТФ
Фролова Т.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно, Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Отец
Копылов ИванНеизвестно г.р.
Мать
Яковлева (Найдёнова) Надежда14.09.1909 г.р.
Супруги
Коржов ?Неизвестно г.р.
Дети
(Коржова) АллаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Копылов Иван

Мать: Яковлева (Найдёнова) Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коржов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коржова) Алла

Отец ребёнка: Коржов ?

Смерть
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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