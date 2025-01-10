Коржова (Копылова) Елена
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно, Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
ОтецКопылов ИванНеизвестно г.р.
МатьЯковлева (Найдёнова) Надежда14.09.1909 г.р.
Супруги
Коржов ?Неизвестно г.р.
Дети
(Коржова) АллаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Копылов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коржов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коржова) Алла
Отец ребёнка: Коржов ?
Смерть
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область