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Андрей Алексеевич

Место рождения

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

До 1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Поручитель
26.01.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 26.01.1909 Иванщины запасной бомбардир Степан Алексеевич Сырой Лес, Добручинская волость крестьянская девица Анна Ивановна по жениху Иванщины крестьянин Андрей Алексеевич по... Показать все
Смерть
Неизвестно

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