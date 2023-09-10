Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
26.01.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 26.01.1909 Иванщины запасной бомбардир Степан Алексеевич Сырой Лес, Добручинская волость крестьянская девица Анна Ивановна по жениху Иванщины крестьянин Андрей Алексеевич по... Показать все
Смерть
Неизвестно