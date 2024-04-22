Демидова (Демидова) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Демидова) Нина Петровна

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

18.01.1919

Дата смерти

13.08.1987

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1919

Отец: Демидов Петр Семёнович

Мать: Демидова Анастасия Дмитриевна

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1939

Муж: Курочкин Алексей Саввович

Рождение ребёнка
28.10.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курочкин Алексей Саввович

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курочкин Алексей Саввович

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
13.08.1987
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Причина смерти: инсульт
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