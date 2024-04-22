Демидова (Демидова) Нина Петровна
Место рождения
Дата рождения18.01.1919
Дата смерти13.08.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1919
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
28.10.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курочкин Алексей Саввович
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курочкин Алексей Саввович
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.08.1987
Причина смерти: инсульт