Громов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громов Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1981
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