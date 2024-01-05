Громов Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
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Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.06.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1981