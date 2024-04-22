Кротова Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКротова Прасковья Михайловна

Кротова Прасковья Михайловна

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1856

Муж: Кротов Василий Тимофеевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Кротов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Кротов Василий Тимофеевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Кротов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Кротов Василий Тимофеевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Кротов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кротов Василий Тимофеевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Кротов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кротов Василий Тимофеевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close