Кротова Прасковья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
Около 1856
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Кротов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Кротов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Кротов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кротов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Кротов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кротов Василий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно