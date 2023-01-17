Белов Фома Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Белов Никита Уарович
Мать: Белова Марфа Сергеевна
Родился в Рязанской губернии, Спасском уезде
Рождение ребёнка
16.04.1883
Сын: Белов Яков Фомич
Мать ребёнка: Белова Евдокия Ивановна
Покровка, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно