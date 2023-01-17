Белов Фома Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелов Фома Никитич

Белов Фома Никитич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Белов Никита Уарович

Мать: Белова Марфа Сергеевна

Родился в Рязанской губернии, Спасском уезде
Рождение ребёнка
16.04.1883

Сын: Белов Яков Фомич

Мать ребёнка: Белова Евдокия Ивановна

Покровка, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close