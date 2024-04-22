Веретенников Алексей Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения19.03.1860
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1860
Бракосочетание
02.06.1886
Рождение ребёнка
05.08.1890
Сын: Веретенников Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Веретенникова Wera Васильевна
Рождение ребёнка
05.08.1890
Сын: Веретенников Яков Алексеевич
Мать ребёнка: Веретенникова Wera Васильевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Веретенников Порфирий Алексеевич
Мать ребёнка: Веретенникова Wera Васильевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Веретенникова Wera Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
офицер, генерал-майор
Смерть
После 1917