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Веретенников Алексей Порфирьевич

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

19.03.1860

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
02.06.1886

Жена: Веретенникова Wera Васильевна

Рождение ребёнка
05.08.1890

Сын: Веретенников Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Веретенникова Wera Васильевна

Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.08.1890

Сын: Веретенников Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Веретенникова Wera Васильевна

Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1893

Сын: Веретенников Порфирий Алексеевич

Мать ребёнка: Веретенникова Wera Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Веретенникова Wera Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
офицер, генерал-майор
Смерть
После 1917
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