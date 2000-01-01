Тимофей Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофей Родионович

Тимофей Родионович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Вычислено 1717 г.р.

Жена

Вычислено 1743 г.р.

Дети

Вычислено 1777 г.р.
Вычислено 1780 г.р.
Вычислено 1788 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743

Отец: Родион Васильевич?

Мать: Татьяна Алексеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1777

Дочь: Федосья Тимофеевна

Мать ребёнка: Пелагея Терентьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1780

Сын: Терентий Тимофеевич

Мать ребёнка: Пелагея Терентьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Сын: Семен Родионович

Мать ребёнка: Пелагея Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Терентьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close