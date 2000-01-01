Тимофей Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743
Отец: Родион Васильевич?
Мать: Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1777
Дочь: Федосья Тимофеевна
Мать ребёнка: Пелагея Терентьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1780
Сын: Терентий Тимофеевич
Мать ребёнка: Пелагея Терентьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Сын: Семен Родионович
Мать ребёнка: Пелагея Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Терентьевна
Смерть
Неизвестно