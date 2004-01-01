Попова (Кладковая) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1910
Дата смерти05.12.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1910
Отец: Котловой Иван
Рождение ребёнка
По 1929
Дочь: ?
Отец ребёнка: Попов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
13.09.1932
Дочь: Сергеева Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Попов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
24.04.1939
Сын: Попов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Попов Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
в домоуправлении
Смерть
05.12.1970
г Новосибирск
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
г.Новосибирск городское кладбище старое г. Обь
рядомперед дорогой татарское . тропинка из мраморной крошки. памятник