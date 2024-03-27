Оруджев Алик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оруджев Алик

Место рождения

Азербайджан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.02.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.10.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно

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