Сорокин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Владимир

Сорокин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина (Серегина) Оксана Владимировна

Рождение ребёнка
17.11.2018

Сын: Сорокин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Сорокина (Серегина) Оксана Владимировна

Рождение ребёнка
2021

Сын: Сорокин Николай Владимирович

Мать ребёнка: Сорокина (Серегина) Оксана Владимировна

Рождение ребёнка
21.12.2021

Сын: Сорокин Николай Владимирович

Мать ребёнка: не указана

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