Сорокин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.2018
Сын: Сорокин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Сорокина (Серегина) Оксана Владимировна
Рождение ребёнка
2021
Сын: Сорокин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Сорокина (Серегина) Оксана Владимировна
Рождение ребёнка
21.12.2021
Сын: Сорокин Николай Владимирович
Мать ребёнка: не указана