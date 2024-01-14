Телминов Сергей Устинов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1688 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1688 ст.
Отец: Телминов Иустин (Устин) Фёдоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1708 ст.
Мать ребёнка: Телминова Феодора Пахомова
Рождение ребёнка
Вычислено 1709 ст.
Дочь: Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: Телминова Феодора Пахомова
Смерть
Неизвестно