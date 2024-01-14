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Телминов Сергей Устинов

Место рождения

Нагавицино, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1688 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1660 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1690 г.р.

Дети

Вычислено 1708 г.р.
Вычислено 1709 г.р.

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1688 ст.

Отец: Телминов Иустин (Устин) Фёдоров

Мать: не указана

Нагавицино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телминова Феодора Пахомова

Рождение ребёнка
Вычислено 1708 ст.

Сын: Телминов Елисей Сергеев

Мать ребёнка: Телминова Феодора Пахомова

Смолинское, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1709 ст.

Дочь: Евдокия Сергеева

Мать ребёнка: Телминова Феодора Пахомова

Смолинское, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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