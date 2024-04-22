Налимова (Булыгина) Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.06.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
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Рождение
10.06.1892 ст.
105 Оренбургского полка запасной рядовой, из крестьян деревни Ликина Гаврила Григорьев Королев и деревни Ликина крестьянина Григория Васильева Булыгина дочь девица Пелагея Григорьева ЦГА Москвы, фонд ... Показать все
Бракосочетание
29.04.1912 ст.
По жениху: Звенигородскаго уезда, Перхушковской волости деревни Ликина крестьянин Терентий Иванов Булыгин и того же уезда, деревни Лапина крестьянин Иван Никифаров Налимов. По невесте: Перхушковской в... Показать все
Смерть
Неизвестно