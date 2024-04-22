Налимова (Булыгина) Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНалимова (Булыгина) Агриппина Ивановна

Налимова (Булыгина) Агриппина Ивановна

Место рождения

Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

10.06.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1853 г.р.

Мать

Около 1856 г.р.

Муж

Около 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

SP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1892 ст.

Отец: Булыгин Иван Васильевич

Мать: Булыгина Параскева Михайловна

Ликино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
105 Оренбургского полка запасной рядовой, из крестьян деревни Ликина Гаврила Григорьев Королев и деревни Ликина крестьянина Григория Васильева Булыгина дочь девица Пелагея Григорьева ЦГА Москвы, фонд ... Показать все
Бракосочетание
29.04.1912 ст.

Муж: Налимов Александр Никифоров

По жениху: Звенигородскаго уезда, Перхушковской волости деревни Ликина крестьянин Терентий Иванов Булыгин и того же уезда, деревни Лапина крестьянин Иван Никифаров Налимов. По невесте: Перхушковской в... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close