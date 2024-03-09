Акимова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1975
Отец: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Volsk, Saratov Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
26.09.1995
Дочь: Крылова (Акимова) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.02.2000
Дочь: Юдина (Акимова) Ангелина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Volsk, Saratov Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
Между 2011 и 2012
Сын: Кирилл
Отец ребёнка: не указан