Акимова Ольга 21.05.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Акимова Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1975

Отец: не указан

Мать: (Берднова) Зинаида Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Volsk, Saratov Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
26.09.1995

Дочь: Крылова (Акимова) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.02.2000

Дочь: Юдина (Акимова) Ангелина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Volsk, Saratov Oblast Russian Federation
Рождение ребёнка
Между 2011 и 2012

Сын: Кирилл

Отец ребёнка: не указан

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