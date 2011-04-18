Силаева (Озерова Или Озерёва) Нина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1931
Дата смерти18.04.2011
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1931
Отец: Озеров Или Озерёв Павел Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1956
Дочь: Чернышева Евгения Викторовна
Отец ребёнка: Силаев Виктор Андреевич
Рождение ребёнка
14.08.1964
Дочь: Жукова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Силаев Виктор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.2011