Силаева (Озерова Или Озерёва) Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силаева (Озерова Или Озерёва) Нина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1931

Дата смерти

18.04.2011

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1931

Отец: Озеров Или Озерёв Павел Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1956

Дочь: Чернышева Евгения Викторовна

Отец ребёнка: Силаев Виктор Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.08.1964

Дочь: Жукова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Силаев Виктор Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силаев Виктор Андреевич

Смерть
18.04.2011
Москва, город федерального значения Москва
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