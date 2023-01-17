Скрикуляк (Раца) Василиса Онуфриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти26.12.1917 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Раца Онуфрий Васильевич
Мать: Раца Анна Петровна
Крещение
1838
Работа или профессия
С 1838 по 1861
Крепостная казенная крестьянка
Место жительства
С 1838 по 26.12.1917 ст.
Гражданство
С 1838 по 26.12.1917 ст.
Бракосочетание
Между 1859 и 1865
Работа или профессия
С 1861 по 26.12.1917 ст.
Царанка
Рождение ребёнка
1870
Сын: Скрикуляк Иван Васильевич
Отец ребёнка: Скрикуляк Василий Пантелеймонович
Смерть
26.12.1917 ст.
Похороны
28.12.1917 ст.