Скрикуляк (Раца) Василиса Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрикуляк (Раца) Василиса Онуфриевна

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Место рождения

Новоселица, Чернівецька область

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

26.12.1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Раца Онуфрий Васильевич

Мать: Раца Анна Петровна

Новоселица, Чернівецька область
Крещение
1838
Новоселица, Чернівецька область
Работа или профессия
С 1838 по 1861
Новоселица, Чернівецька область
Крепостная казенная крестьянка
Место жительства
С 1838 по 26.12.1917 ст.
Новоселица, Чернівецька область
Гражданство
С 1838 по 26.12.1917 ст.
Новоселица, Чернівецька область
Бракосочетание
Между 1859 и 1865

Муж: Скрикуляк Василий Пантелеймонович

Новоселица, Чернівецька область
Работа или профессия
С 1861 по 26.12.1917 ст.
Новоселица, Чернівецька область
Царанка
Рождение ребёнка
1870

Сын: Скрикуляк Иван Васильевич

Отец ребёнка: Скрикуляк Василий Пантелеймонович

Новоселица, Чернівецька область
Смерть
26.12.1917 ст.
Новоселица, Чернівецька область
Похороны
28.12.1917 ст.
Новоселица, Чернівецька область
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