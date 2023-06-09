Пономарева Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Пономарев Елистрат Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Пономарев Семен Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Пономарев Василий Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Пономарева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пономарев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Пономарев Петр Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Пономарева Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Пономарев Иван Петрович

Смерть
Неизвестно

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