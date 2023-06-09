Пономарева Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Пономарев Елистрат Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Пономарев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Пономарев Василий Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Пономарева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пономарев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Пономарев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Пономарева Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Пономарев Иван Петрович
Смерть
Неизвестно