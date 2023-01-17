Иконников Иван Герасимович
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смерти1807
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Иконников Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Иконникова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Иконников Николай Иванович
Мать ребёнка: Иконникова Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Иконников Александр Иванович
Мать ребёнка: Иконникова Татьяна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1807