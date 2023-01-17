Иконников Иван Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иконников Иван Герасимович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Иконников Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Иконникова Татьяна Яковлевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Иконников Николай Иванович

Мать ребёнка: Иконникова Татьяна Яковлевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Иконников Александр Иванович

Мать ребёнка: Иконникова Татьяна Яковлевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иконникова Татьяна Яковлевна

Смерть
1807
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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