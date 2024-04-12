Козма Пахомов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козма Пахомов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1705 г.р.

Мать

Около 1708 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Пахом Лаврентьев

Мать: Ксения Агафонова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
Неизвестно
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