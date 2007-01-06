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Штрекель (Корлякова) Татьяна Юрьевна
Штрекель (Корлякова) Татьяна Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.10.1966
Пол
Женский
Отец
Корляков Юрий Николаевич
Мать
Корлякова (Мананникова) Раиса Михайловна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1966
Отец:
Корляков Юрий Николаевич
Мать:
Корлякова Раиса Михайловна
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