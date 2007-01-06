Штрекель (Корлякова) Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штрекель (Корлякова) Татьяна Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1966

Отец: Корляков Юрий Николаевич

Мать: Корлякова Раиса Михайловна

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