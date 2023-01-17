Хлебникова (Левина) Евгения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левин Михаил Абрамович
Мать: Левина Евгения
Рождение ребёнка
21.03.1931
Сын: Хлебников Борис Фёдорович
Отец ребёнка: Хлебников Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
Около 1934
Сын: Хлебников Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Хлебников Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Обвинцева Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Хлебников Фёдор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно