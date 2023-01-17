Хлебникова (Левина) Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХлебникова (Левина) Евгения Михайловна

Хлебникова (Левина) Евгения Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левин Михаил Абрамович

Мать: Левина Евгения

Рождение ребёнка
21.03.1931

Сын: Хлебников Борис Фёдорович

Отец ребёнка: Хлебников Фёдор Александрович

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Хлебников Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Хлебников Фёдор Александрович

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Обвинцева Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Хлебников Фёдор Александрович

Елец, город Елец, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлебников Фёдор Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close