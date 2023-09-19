Пушкарева (Зайкова) Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкарева Юлия Анатольевна
Отец ребёнка: Пушкарев Анатолий Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкарева Анастасия Анатольевна
Отец ребёнка: Пушкарев Анатолий Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно