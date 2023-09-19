Пушкарева (Зайкова) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПушкарева (Зайкова) Татьяна Викторовна

Пушкарева (Зайкова) Татьяна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкарева Юлия Анатольевна

Отец ребёнка: Пушкарев Анатолий Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкарева Анастасия Анатольевна

Отец ребёнка: Пушкарев Анатолий Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Анатолий Юрьевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.