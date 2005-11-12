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Головина Татьяна Николаевна
Головина Татьяна Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.11.2005
Пол
Женский
Отец
Головин Николай Семенович
1980 г.р.
Мать
Головина (Шквара) Юлия Валериевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.2005
Отец:
Головин Николай Семенович
Мать:
Головина Юлия Валериевна
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