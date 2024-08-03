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Коряковцев Ефим Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коряковцев Алексей Тимофеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коряковцева Устиния Логгинова

Рождение ребёнка
02.07.1896

Сын: Коряковцев Прокопий Ефимович

Мать ребёнка: Коряковцева Устиния Логгинова

Опойки, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1900

Дочь: (Коряковцева) Антонина Ефимовна

Мать ребёнка: Коряковцева Устиния Логгинова

Опойки, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1908

Сын: Коряковцев Петр Ефимович

Мать ребёнка: Коряковцева Устиния Логгинова

Опойки, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1914

Дочь: (Коряковцева) Агрипина Ефимовна

Мать ребёнка: Коряковцева Устиния Логгинова

Опойки, Котельнический уезд, Вятская губерния
Восприемница: сестра Антонина
Смерть
Неизвестно

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