Лукина (Сулиманова) Дарья Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукина (Сулиманова) Дарья Игоревна

Лукина (Сулиманова) Дарья Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1990

Отец: Сулиманов Игорь Евгеньевич

Мать: Сулиманова Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
08.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукин Павел Алексеевич

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукин Павел Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Павел Алексеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close