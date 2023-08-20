Лукина (Сулиманова) Дарья Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1990
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1990
Рождение ребёнка
08.05.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукин Павел Алексеевич
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукин Павел Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно