Николай Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

До 1860

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Николай Александрович (1786 — ?) Родился в семье священника села Хабарова Даниловского уезда Александра Ивановича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Анна Иоанновна (1789-?)1 , дочь священника Иоа... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иоанновна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Скворцова Надежда Николаева

Мать ребёнка: Анна Иоанновна

Смерть
До 1860

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