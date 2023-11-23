Николай Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиДо 1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Николай Александрович (1786 — ?) Родился в семье священника села Хабарова Даниловского уезда Александра Ивановича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Анна Иоанновна (1789-?)1 , дочь священника Иоа... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иоанновна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Скворцова Надежда Николаева
Мать ребёнка: Анна Иоанновна
Смерть
До 1860