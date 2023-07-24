Попов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1974

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1974

Отец: Попов Николай Васильевич

Мать: Попова Галина Степановна

Рождение ребёнка
21.06.2002

Дочь: Паншина Александра Александровна

Мать ребёнка: Попова Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Светлана Владимировна

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