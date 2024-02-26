Иван Иванов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Иванов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

До 1868

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Около 1793 г.р.

Жена

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Иван Петров (Ич)

Мать: Марфа Митрофанова (Вна)

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анисья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Иринья Филимонова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Михаил Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Иринья Филимонова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Федосья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Иринья Филимонова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Семен Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Иринья Филимонова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Домна Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Иринья Филимонова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иринья Филимонова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1868
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