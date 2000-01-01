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Бабков Данила Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Не указана

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Бабков Сергей не известно

Мать: Бабкова-Крюкова Василиса неизвестно

Смерть
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