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Бабков Данила Сергеевич
Бабков Данила Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1931
Дата смерти
Не указана
Пол
Мужской
Отец
Бабков Сергей не известно
Мать
Бабкова-Крюкова Василиса неизвестно
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец:
Бабков Сергей не известно
Мать:
Бабкова-Крюкова Василиса неизвестно
Смерть
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