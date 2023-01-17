Рекшинская (Рожкова) Надежда Никандровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти?.04.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.02.1898
с. Кунавино, Владимирский Собор
Работа или профессия
С 1940
Оперный театр
кассир, помощник администратора
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.04.1956
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Бугровское кладбище