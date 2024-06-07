Мария Лаврентева 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мария Лаврентева

Место рождения

Хмельнишна

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Хмельнишна
дата из записи о браке
Бракосочетание
09.01.1866

Муж: Лунин Феофил Васильев

Якушево
Рождение ребёнка
01.04.1867

Сын: Лунин Иосиф Феофилов

Отец ребёнка: Лунин Феофил Васильев

Михайловская
Рождение ребёнка
09.07.1868

Сын: Лунин Василий Феофилов

Отец ребёнка: Лунин Феофил Васильев

Михайловская
Рождение ребёнка
06.02.1872

Дочь: (Лунина) Мария Феофилова

Отец ребёнка: Лунин Феофил Васильев

Михайловская
Рождение ребёнка
08.04.1873

Дочь: Вялова (Лунина) Александра Феофилова

Отец ребёнка: Лунин Феофил Васильев

Михайловская
Дата рождения взята из бракосочетания
Рождение ребёнка
25.09.1876

Сын: Лунин Алексей Феофилов

Отец ребёнка: Лунин Феофил Васильев

Михайловская
Рождение ребёнка
29.04.1880

Дочь: (Лунина) Пелагея Феофилова

Отец ребёнка: Лунин Феофил Васильев

Михайловская
Рождение ребёнка
30.05.1882

Сын: Лунин Константин Феофилов

Отец ребёнка: Лунин Феофил Васильев

Михайловская
Ф.590, ОП.3, Д. 51 МК 1882 г | - 30.05. родился Константин у Феофила Васильева Лунина и Марии Лаврентьевны. | ( воспреемник – отрок Семен Тимофеевич Лунин)
Рождение ребёнка
26.04.1884

Сын: Лунин Иван Феофилов

Отец ребёнка: Лунин Феофил Васильев

Ф. 590, ОП. 3, Д. 58 МК 1884 г. | - 26.04 родился Иван у Феофила Васильева Лунина и Марии Лаврентьевны
Рождение ребёнка
26.08.1886

Дочь: Дроздова (Лунина) Анна Феофилова

Отец ребёнка: Лунин Феофил Васильев

Михайловская
Дата рождения взята из записи о браке
Смерть
Неизвестно

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