Мария Лаврентева
Место рожденияХмельнишна
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Хмельнишна
дата из записи о браке
Бракосочетание
09.01.1866
Якушево
Рождение ребёнка
01.04.1867
Сын: Лунин Иосиф Феофилов
Отец ребёнка: Лунин Феофил Васильев
Михайловская
Рождение ребёнка
09.07.1868
Отец ребёнка: Лунин Феофил Васильев
Михайловская
Рождение ребёнка
06.02.1872
Дочь: (Лунина) Мария Феофилова
Отец ребёнка: Лунин Феофил Васильев
Михайловская
Рождение ребёнка
08.04.1873
Дочь: Вялова (Лунина) Александра Феофилова
Отец ребёнка: Лунин Феофил Васильев
Михайловская
Дата рождения взята из бракосочетания
Рождение ребёнка
25.09.1876
Отец ребёнка: Лунин Феофил Васильев
Михайловская
Рождение ребёнка
29.04.1880
Дочь: (Лунина) Пелагея Феофилова
Отец ребёнка: Лунин Феофил Васильев
Михайловская
Рождение ребёнка
30.05.1882
Сын: Лунин Константин Феофилов
Отец ребёнка: Лунин Феофил Васильев
Михайловская
Ф.590, ОП.3, Д. 51 МК 1882 г | - 30.05. родился Константин у Феофила Васильева Лунина и Марии Лаврентьевны. | ( воспреемник – отрок Семен Тимофеевич Лунин)
Рождение ребёнка
26.04.1884
Сын: Лунин Иван Феофилов
Отец ребёнка: Лунин Феофил Васильев
Ф. 590, ОП. 3, Д. 58 МК 1884 г. | - 26.04 родился Иван у Феофила Васильева Лунина и Марии Лаврентьевны
Рождение ребёнка
26.08.1886
Дочь: Дроздова (Лунина) Анна Феофилова
Отец ребёнка: Лунин Феофил Васильев
Михайловская
Дата рождения взята из записи о браке
Смерть
Неизвестно