Самигуллин Шагисултан
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
12.01.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самигуллина Хатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шагиева Хатиря Шагиевна
Мать ребёнка: Самигуллина Хатима
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самигуллина Хатима
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно