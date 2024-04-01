Самигуллин Шагисултан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самигуллин Шагисултан

Место рождения

Бишкураево, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бишкураево, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.01.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самигуллина Хатима

Бишкураево, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шагиева Хатиря Шагиевна

Мать ребёнка: Самигуллина Хатима

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самигуллина Хатима

Место жительства
Неизвестно
Бишкураево, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Бишкураево, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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