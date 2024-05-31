Нилантьев (Поляков, Милантьев) Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нилантьев (Поляков, Милантьев) Иван

Место рождения

Борисово, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

До 1789

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: Нилантьев/Поляков/Милантьев Федот Поляков/Милантьев/

Мать: Нилантьева/Милантьева/Полякова Мавра

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1738 и 1740

Сын: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Федот

Мать ребёнка: Полякова Марфа Никонова

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Поляков Никита

Мать ребёнка: Полякова Марфа Никонова

Борисово, Дмитровский, Московская область
Смерть
До 1789

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