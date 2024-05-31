Нилантьев (Поляков, Милантьев) Иван
Место рождения
Дата рожденияОколо 1715
Дата смертиДо 1789
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: Нилантьев/Поляков/Милантьев Федот Поляков/Милантьев/
Рождение ребёнка
Между 1738 и 1740
Сын: Нилантьев (Поляков, Милантьев) Федот
Мать ребёнка: Полякова Марфа Никонова
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Поляков Никита
Мать ребёнка: Полякова Марфа Никонова
Смерть
До 1789