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Филимонов Прокопий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

09.02.1893 ст.

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1845

Сын: Филимонов Федор Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Ижгора, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.02.1893 ст.
Ижгора, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
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