Филимонов Прокопий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти09.02.1893 ст.
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1845
Сын: Филимонов Федор Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.02.1893 ст.