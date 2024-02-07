---- Любовь ---- — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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---- Любовь ----

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.?

Дочь: Баженова Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Баженов Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
20.06.?

Сын: Баженов Василий Юрьевич

Отец ребёнка: Баженов Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
09.07.?

Дочь: Баженова Любовь Юрьевна

Отец ребёнка: Баженов Юрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баженов Юрий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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