---- Любовь ----
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.05.?
Дочь: Баженова Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Баженов Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
20.06.?
Отец ребёнка: Баженов Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
09.07.?
Дочь: Баженова Любовь Юрьевна
Отец ребёнка: Баженов Юрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно